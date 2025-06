Final Fantasy 16 ha venduto pochissimo su Xbox Series X|S stando ad un report

Final Fantasy 16, uno dei titoli più attesi dell’anno, ha finalmente raggiunto anche Xbox Series XS dopo quasi due anni di attesa su PlayStation 5. Tuttavia, i primi dati di vendita rivelano un risultato sorprendentemente deludente: solo 22.000 copie vendute nella prima settimana, una cifra molto inferiore rispetto ai numeri ottenuti su PS5. Questo divario solleva importanti domande sul motivo di un simile calo di interesse e sulle potenzialità future di questo capolavoro.

Dopo un’attesa lunga quasi due anni dal debutto su PlayStation 5, Final Fantasy 16 è stato lanciato a sorpresa su Xbox Series XS il 9 giugno durante lo showcase ufficiale. Tuttavia, secondo i dati forniti da Alinea Analytics, la risposta del pubblico è stata estremamente deludente: appena 22.000 copie vendute nella prima settimana. Numeri che fanno riflettere, soprattutto se confrontati con il debutto su PS5, dove il gioco raggiunse ben 3 milioni di copie vendute nella settimana di lancio. Il problema sembra essere duplice: da un lato, uno shadow drop improvviso che potrebbe aver penalizzato la visibilità del titolo; dall’altro, prestazioni tecniche deludenti su Xbox, come sottolineato da Digital Foundry e da Insider Gaming. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Final Fantasy 16 ha venduto pochissimo su Xbox Series X|S, stando ad un report

