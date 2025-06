Filorosso | anticipazioni e ospiti del programma su Rai 3

Filorosso, il talk estivo di Rai 3, torna a coinvolgere gli spettatori con analisi approfondite e ospiti di rilievo. Ogni lunedì sera alle 21.20, si affrontano temi caldi di attualità , dalla politica alla cultura, offrendo uno sguardo critico e stimolante sui principali scenari nazionali e internazionali. Preparati a scoprire le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 16 giugno 2025: un appuntamento imperdibile per chi desidera capire meglio il mondo che ci circonda.

, 16 giugno 2025. Filorosso è il programma di approfondimento in onda per tutta l’estate su Rai 3, il lunedì in prima serata, a partire dalle 21.20. Tanti gli ospiti in studio per analizzare i temi di attualità , come la guerra in Ucraina, lo scontro politico e i casi di cronaca, ma anche le sfide economiche e sociali, i grandi appuntamenti culturali, gli scenari internazionali. Non mancheranno servizi e reportage. Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Filorosso in onda questa sera, 16 giugno 2025. Anticipazioni e ospiti. 🔗 Leggi su Tpi.it