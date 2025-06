Filetti di acciughe ritirati dai supermercati per rischio istamina | l’avviso di richiamo

Attenzione, consumatori! Carrefour ha annunciato il ritiro dei filetti di acciughe dagli scaffali a causa di un potenziale rischio microbiologico legato alla presenza di istamina. Questo richiamo è una misura precauzionale per tutelare la vostra salute e garantirvi sempre prodotti sicuri e di qualità . Scoprite i dettagli e come riconoscere il prodotto interessato, perché la vostra sicurezza viene prima di tutto. Continua a leggere.

L’avviso di richiamo del prodotto alimentare è stato pubblicato dalla catena della grande distribuzione Carrefour. I ritiro dagli scaffali per un potenziale rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla possibile presenza di istamina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: rischio - istamina - avviso - richiamo

In’s richiama filetti di tonno surgelati: possibile presenza di istamina oltre i limiti; Esselunga richiama filetti di Alici per rischio microbiologico: l’avviso del Ministero della salute; Conad richiama filetti di alici all’olio d’oliva per presenza di istamina oltre i limiti.

Richiamo filetti di acciughe terre d’Italia per istamina: lotto a rischio chimico richiamato da carrefour e conad - Carrefour e Conad richiamano il lotto di filetti di acciughe Terre d’Italia con scadenza 17 marzo 2026 per rischio istamina, invitando i consumatori a non consumare e restituire il prodotto. gaeta.it scrive

Il richiamo dei filetti di acciughe Carrefour - Richiamati filetti di acciughe di Sicilia Terre d'Italia Carrefour per possibile istamina e vongole veraci Mitilmare per Escherichia coli ... Lo riporta ilfattoalimentare.it