Figc | Ripescaggio Serie C Inter Under 23 e Pro Patria in Pole Position

dall’esperienza con la Primavera nerazzurra, e pronto a guidare i giovani talenti verso un futuro brillante. La decisione della FIGC apre nuovi scenari nella Serie C, con l’Inter Under 23 in pole position per riscattarsi e consolidare la propria presenza nel calcio professionistico italiano. Questa opportunità rappresenta un passo fondamentale per il progetto di sviluppo dei giovani, che potrebbe segnare una svolta importante nel panorama calcistico nazionale.

Dopo i verdetti della Covisc che hanno dato via libera a tutti i club di serie C ad eccezione, come ampiamente previsto della Spal, adesso la Figc dovrà provvedere ad un ripescaggo e, stante l’ordine stabilito dal consiglio federale, toccherà a una squadra B. Semaforo verde, quindi, per l’ Inter under 23 che andrà a rimpiazzare gli estensi. I nerazzurri giocheranno le gare interne a Monza e la panchina dovrebbe essere affidata a Vecchi, reduce dall’ultima stagione sulla panchina del Vicenza. Per quanto riguarda le riammissioni, una andrà sicuramente in porto per rimpiazzare la fallita Lucchese: toccherà alla Pro Patria, prima in graduatoria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Figc: Ripescaggio Serie C, Inter Under 23 e Pro Patria in Pole Position

