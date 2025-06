Fifa Club World Cup 2025 | Hisense illumina Milano con Vivi il Momento

fifa club world cup 2025 hisense illumina milano con vivi il momento. La FIFA Club World Cup 2025 sta perentrare nel vivo, e Hisense, leader globale nell’elettronica, invita tutti a vivere questa emozione attraverso la campagna “Vivi il Momento”. Un’iniziativa che trasforma ogni partita in un’occasione speciale per condividere passione, emozioni e ricordi indimenticabili, illuminando Milano e il cuore di tutti i tifosi.

Fifa Club World Cup 2025 al via. Hisense, brand leader a livello internazionale nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici, lancia l’interessante campagna “Vivi il Momento”, a nostro avviso meritevole di particolare interesse. Si tratta, infatti, di un invito a vivere insieme la passione per il calcio e celebrare la tanto attesa FIFA Club World Cup 2025. La campagna racconta nello specifico come le esperienze condivise – in particolare lo sport – possano trasformarsi in momenti di vera e propria felicità, condivisione e connessione. FIFA CLUB WORLD CUP 2025: HISENSE PARTNER UFFICIALE. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - Fifa Club World Cup 2025: Hisense illumina Milano con Vivi il Momento

