Fiamme nel centro d' accoglienza | FOTO

Un incendio improvviso ha devastato il centro di prima accoglienza a Casale di Carinola, scatenando paura e confusione tra i residenti. Fumo nero e fiamme hanno invaso il primo piano della struttura, mentre i soccorritori intervenivano tempestivamente per domare l’incendio e mettere in sicurezza tutti. Un episodio che solleva ancora una volta l’importanza di sistemi di sicurezza efficaci e di un’attenzione costante alla tutela delle persone coinvolte.

Fumo nero, fiamme e panico. E' quanto accaduto a Casale di Carinola in via Croce presso il centro di prima accoglienza per extracomunitari dove è divampato un incendio al primo piano della struttura. L'allarme è stato lanciato da alcuni residenti che hanno visto uscire del fumo nero.

