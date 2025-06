‘Festival dell’Umano tutto intero’ tanti ospiti illustri a Roma

Prepariamoci a vivere due giorni di incontri straordinari al ‘Festival dell’Umano tutto intero’, un evento che riunisce le menti più brillanti della cultura italiana. Tra temi di vitalismo e nichilismo, i luoghi e le strade della speranza si aprono a Roma per un’edizione imperdibile. Domani e mercoledì, presso il Pio Sodalizio dei Piceni, l’arte e il pensiero si intrecciano in un dialogo profondo e coinvolgente. Un appuntamento da non perdere.

Roma, 16 giugno 2025 – Un parterre di nomi importanti all’interno della cultura italiana per il secondo ‘ Festival dell’Umano tutto intero’. ‘Fra vitalismo e nichilismo nel cambio d'epoca: i luoghi e le strade della speranza’ è la traccia scelta per questo appuntamento promosso dal network associativo ‘Ditelo sui tetti’ domani, martedì 17 giugno, e mercoledì 18 a Roma, ad ingresso libero, al Pio Sodalizio dei Piceni. Il titolo è tratto da una affascinante intuizione espressa da Karol Wojtyla in una sua opera del 1960, in cui ha voluto porre pubblicamente a tema la questione antropologica come chiave unitaria di lettura di numerose questioni molto attuali di natura bioetica ed esistenziale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - ‘Festival dell’Umano tutto intero’, tanti ospiti illustri a Roma

In questa notizia si parla di: roma - festival - umano - tutto

Vigna Ada Wine Festival 2025: torna la festa del Vino Naturale a Roma - Il Vigna Ada Wine Festival 2025 torna a Roma, celebrando il vino naturale con la sua quarta edizione.

Il 17 e 18 giugno vi aspettiamo a Roma, nel suggestivo chiostro della Chiesa di San Salvatore in Lauro, per la mostra "50 anni di Speranza" del Movimento per la Vita Italiano! L’evento si inserisce all'interno del 2° Festival dell’"Umano tutto intero", a cui po Vai su Facebook

Martedi 17, #grazie ad Antonfrancesco Venturini, sarò al 2° Festival dell'"Umano tutto Intero" per la #roundtable "Lavorare" con un #parterre di #protagonisti. Ma guardate anche il resto del #programma: https://suitetti.org/2025/06/04/2-festival-dell-umano-tutto-i Vai su X

“L’umano tutto intero”: domani a Roma il 2° Festival promosso da Ditelo sui tetti; Le minacce contro l’umano; 2° FESTIVAL DELL’UMANO TUTTO INTERO..

“L’umano tutto intero”: domani a Roma il 2° Festival promosso da Ditelo sui tetti - Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo. Lo riporta ilnuovoterraglio.it

Al via a Roma il primo festival dell'"Umano tutto intero" - Questo l’obiettivo del primo festival dell’«umano tutto intero» che si è aperto ieri a Roma e si concluderà oggi presso il Pio Sodalizio dei piceni (Piazza di S. Riporta msn.com