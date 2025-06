Festival del gusto | alla Rotonda tornano street food luna park e spettacoli serali Il programma dal 26 giugno al 6 luglio

Preparati a vivere un’estate all’insegna del sapore e del divertimento: dal 26 giugno al 6 luglio, la Rotonda di Ardenza si trasforma nel cuore pulsante del Festival del Gusto, con street food, luna park e spettacoli serali che incanteranno grandi e piccini. Organizzato dalla Labronica Eventi, questo evento rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della buona cucina e delle emozioni. Non resta che scoprire cosa ti aspetta!

Anche quest'anno torna uno degli appuntamenti fissi dell'estate livornese. Alla Rotonda di Ardenza infatti dal 26 giugno al 6 luglio ecco il Festival del Gusto, organizzato dalla Labronica Eventi. Numerosissimi, come sempre, saranno gli stand presenti dove tutti i buongustai potranno assaggiare.

