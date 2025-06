Festa in piazza per la vittoria della Sir Sicoma Monini Perugia con Nicolò Filippucci

Perugina, portando tutta la passione e l’energia della sua giovane arte. La festa di giovedì in piazza IV Novembre promette emozioni indimenticabili: musica, allegria e il calore di una comunità unita dalla vittoria della Sir Sicoma Monini in Champions League. Un evento imperdibile che celebrerà il talento e lo spirito di squadra, facendo di questa serata un ricordo indelebile per tutti i presenti. Non mancate!

Si conoscono sempre più dettagli della festa di giovedì in piazza IV Novembre. Un evento imperdibile per celebrare nel cuore della città la vittoria in champions league conquistata dalla Sir Sicoma Monini Perugia. Il programma della serata si arricchisce di un altro ospite speciale, Nicolò Filippucci, reduce dal grandissimo successo di Amici. Il giovanissimo cantante perugino, che ha appena compiuto 19 anni, tornerà ad esibirsi live nella sua città per la prima volta dopo l'esperienza nel talent più famoso della tv italiana, che lo ha consacrato e fatto conoscere al grande pubblico. Nicolò ha iniziato a suonare la chitarra a soli 7 anni e a cantare a 9, entrando nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi.

