Festa della trebbiatura festa a Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina

Domenica 22 giugno, un’occasione speciale per immergersi nella tradizione e celebrare la stagione del grano a Villa Smeraldi – Museo della Civiltà Contadina. La Festa della Trebbiatura e l’Open Day del Gusto offrono un viaggio tra storia, cultura e sapori autentici, ricordando come il raccolto d’oro della pianura rappresenti da sempre il cuore pulsante delle nostre campagne. Un evento imperdibile per riscoprire le radici della nostra terra!

