Festa della Musica | a Napoli il 21 giugno esibizioni nelle stazioni metro e funicolari del Vomero

Napoli si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto il 21 giugno, in occasione della Festa della Musica. Le stazioni della metropolitana Linea 1 e le funicolari del Vomero si accenderanno di musica, regalando momenti di felicità ai viaggiatori. Un’inedita sinfonia urbana, promossa dalla Fondazione Roberto Murolo e dall’ANM, in collaborazione con l’Associazione Napulitanata, che renderà speciale ogni tragitto. La città si prepara a vivere un’esperienza indimenticabile: un’occasione per riscoprire il potere unificante della musica

Un palcoscenico a cielo aperto per regalare momenti di felicità ai viaggiatori delle stazioni della metropolitana della Linea 1 e delle funicolari del Vomero a Napoli: è la proposta, in occasione della Festa della Musica il 21 giugno, della Fondazione Roberto Murolo insieme con l’ANM (Azienda Napoletana Mobilità) in collaborazione con l ’Associazione Napulitanata. Si tratta di un calendario di eventi musicali che trasformerà le stazioni del metrò e delle funicolari in un palcoscenico inatteso, offrendo ai passeggeri un benvenuto musicale che renderà ogni viaggio un’esperienza speciale. Alle 11 il Coro della Libreria IoCiSto, diretto dal maestro Francesca Curti Giardina, si esibirà nella Stazione della Metropolitana di Piazza Vanvitelli; alle ore 12 l’ensemble di Napulitanata si esibirà in quartetto nella Stazione della Funicolare di Piazza Fuga; alle 18 Fabrizio Mandara allieterà i passanti della Stazione della Funicolare di Chiaia a Via Cimarosa; alle 19. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: festa - musica - napoli - giugno

Festa della musica attiva - Partecipa alla XVI edizione della Festa della Musica Attiva in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta! Il 31 maggio e l'1 giugno 2025, unisciti a un weekend ricco di musica, performance e creatività.

Sabato 21 giugno non mancare alla grande festa per lo scudetto del Napoli a Roccarainola! Un evento ricco di emozioni, musica e cuore azzurro! #RoccarainolaAzzurra #Napoli2025 Vai su Facebook

Napoli Città della Musica Live Festival: al via la seconda edizione Napoli ritorna ad essere protagonista della scena musicale estiva con oltre 30 concerti in programma nei mesi di giugno, luglio e settembre. Scopri tutti i concerti sul sito http://comune.n Vai su X

Festa della Musica 2025 al Conservatorio di Napoli.; Napoli Città della Musica - Live Festival 2025; Festa della Musica 2025 al Grenoble.

Festa della Musica: a Napoli esibizioni nelle stazioni della metropolitana e delle funicolari del Vomero - Un palcoscenico a cielo aperto per regalare momenti di felicità ai viaggiatori delle stazioni della metropolitana della Linea 1 e delle funicolari del Vomero ... Si legge su napolivillage.com

Il calendario delle feste patronali a napoli: eventi, concerti e processioni dal 14 giugno al 19 ottobre - a napoli dal 14 giugno al 19 ottobre si svolge il ciclo delle feste patronali con processioni, concerti e spettacoli in vari quartieri, promosse dall’assessorato al turismo per valorizzare tradizioni ... Secondo gaeta.it