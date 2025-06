Festa della Musica 2025 del Conservatorio Cimarosa | il programma degli eventi

In occasione della Festa della Musica 2025, il Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino apre le sue porte con un programma ricco di eventi straordinari. Tre giornate dedicate a celebrare l’armonia tra tradizione e innovazione, musica da camera e sonorità contemporanee, coinvolgendo le comunità di Avellino, Atripalda e Ariano Irpino. Un’occasione unica per ascoltare, scoprire e vivere la musica in tutte le sue sfumature. Scopri il programma completo e lasciati trasportare dal ritmo!

In occasione della Festa della Musica 2025, il Conservatorio “Domenico Cimarosa” celebra tre giornate dedicate al dialogo tra tradizione e innovazione, musica da camera e nuove sonorità, in una ricca rassegna diffusa tra Avellino, Atripalda e Ariano Irpino. L’iniziativa si svolge in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - "Festa della Musica 2025" del Conservatorio "Cimarosa": il programma degli eventi

In questa notizia si parla di: musica - festa - conservatorio - cimarosa

Festa della musica attiva - Partecipa alla XVI edizione della Festa della Musica Attiva in Villa Contarini a Piazzola sul Brenta! Il 31 maggio e l'1 giugno 2025, unisciti a un weekend ricco di musica, performance e creatività.

Festa della Musica 2025 19 | 20 | 21 Giugno Tre giorni di pura energia, passione e bellezza: il Conservatorio “Cimarosa” apre le porte alla musica in tutte le sue forme! Dalle maratone pianistiche ai concerti di elettronica nei siti archeologici, dai festival came Vai su Facebook

Festa della Musica 2025 del Conservatorio Cimarosa: il programma degli eventi; Avellino, Premio Cimarosa 2025; La notte dei Musei e Itinerari: gli appuntamenti del Cimarosa.

Festa della Musica 2024: i concerti in programma al Conservatorio Cimarosa - Cimarosa» è lieto di annunciare i concerti in programma per la Festa della Musica 2024, che si terranno il 21 e 22 giugno. Riporta orticalab.it