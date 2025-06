Fertilità maschile in calo dopo i 35 anni gli urologi | Congelate gli spermatozoi

In un’Italia dove la fertilità maschile diminuisce dopo i 35 anni, ecco che gli urologi suggeriscono di congelare gli spermatozoi per preservare le proprie chance di diventare genitori. In un contesto di natalità in calo e di uomini che diventano padri più tardi, prevenire l’infertilità non basta più: è fondamentale adottare strategie innovative anche quando si è giovani e in salute, ricorrendo anche a tecnologie avanzate per garantire il futuro.

