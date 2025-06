Ferrari Hamilton preannuncia la rivoluzione | Stanno succedendo tante cose ma non posso sbottonarmi troppo

Ferrari e Hamilton preannunciano una rivoluzione: sono in atto cambiamenti significativi, ma i dettagli restano ancora top secret. La stagione di Formula 1 sta sorprendendo tutti, e anche se il weekend in Canada non è stato positivo, la squadra di Maranello è determinata a invertire questa tendenza. Tra sfide e innovazioni, si prospetta un futuro ricco di sorprese e colpi di scena. Stanno succedendo tante cose, e l’attesa è ormai alle stelle.

La Ferrari continua a trascinarsi in una stagione di Formula 1 che si è rivelata finora molto al di sotto delle aspettative. Anche in Canada il team di Maranello si è reso protagonista di un weekend negativo, racimolando un quinto (Leclerc) ed un sesto posto (Hamilton) al termine di una gara che l'ha visto praticamente non pervenuto. Un bottino che scontenta innanzitutto gli uomini della Rossa, i quali sono al lavoro per cercare di invertire un trend che comincia a farsi piuttosto preoccupante. A parlare degli sforzi della Ferrari ci ha pensato Lewis Hamilton proprio a margine dell'appuntamento nordamericano.

