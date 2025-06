Ferrari Hamilton ammette | Non abbiamo la macchina per vincere il titolo

Nel mondo della Formula 1, le parole di Lewis Hamilton scuotono gli appassionati: con una Ferrari che ancora fatica e un Hamilton che ammette la mancanza di una vettura competitiva, si apre un nuovo capitolo di sfide e speranze. La stagione è ancora lunga, ma l’orizzonte sembra richiedere interventi decisivi per risalire la china. La domanda ora è: potrà la Ferrari rinnovarsi e tornare a lottare per il titolo?

(Adnkronos) – Lewis Hamilton e una Ferrari non da titolo. Il pilota inglese è reduce da un inizio di stagione negativo, che si è confermato anche nell'ultimo Gp del Canada, dove l'ex Mercedes, alla prima stagione a Maranello, ha chiuso al sesto posto. "Adesso mi sembra chiaro che abbiamo bisogno di aggiornamenti", ha detto Hamilton . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

