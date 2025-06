Ferrari è sempre Il giorno della marmotta Quella colpita da Hamilton in pista simbolo di un anno prossimo che non arriva mai

Ferrari 232, il simbolo di un déjà vu che si ripete senza fine, come il giorno della marmotta di Hamilton colpito in pista. Un anno prossimo che sembra non arrivare mai, intrappolato in un ciclo infinito di attese e illusioni. "Ricomincio da capo", ci insegna il film, e forse anche noi, come il protagonista, dobbiamo cambiare prospettiva per spezzare questa spirale e scrivere una nuova storia.

“Ricomincio da capo” è il titolo italiano del film “Groundhog day”, letteralmente “Il giorno della marmotta” (festa celebrata in Nord America il 2 febbraio). In questa pellicola del 1993, il protagonista si trova intrappolato in un limbo temporale, che gli fa vivere e rivivere all’infinito lo stesso giorno (quello della marmotta, appunto), fino a quando riesce a spezzare il circolo vizioso, cambiando totalmente il suo carattere. Da egoista e scontroso, ad altruista e gioviale. Una favola moderna, sulla quale viene spruzzato un po’ di quel moralismo che tanto piace agli americani. Cionondimeno, la situazione di Phil Connors (il personaggio interpretato da Bill Murray) ricorda tanto quella della Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ferrari, è sempre “Il giorno della marmotta”. Quella colpita da Hamilton in pista simbolo di un “anno prossimo” che non arriva mai

In questa notizia si parla di: giorno - marmotta - ferrari - colpita

SPECIALE MOTORI F1 GP Canada 2025 Andrea Kimi Antonelli dopo il primo podio: “Sono felicissimo, fondamentale la partenza” 15 giugno 2025. Non ci dimenticheremo mai di questo giorno. E il motivo è presto spiegato: Andrea Kimi Antonelli ha conquistat Vai su Facebook

Ferrari, è sempre “Il giorno della marmotta”. Quella colpita da Hamilton in pista simbolo di un “anno prossimo” che non arriva mai.

Hamilton investe e uccide una marmotta, Ferrari danneggiata - “Non vado da nessuna nessuna parte, la macchina non va”, comunica via radio. Lo riporta msn.com