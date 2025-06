Ferrari delusa ma ottimista dopo il Gp del Canada | Un weekend da dimenticare ma ci riprenderemo

Nonostante un fine settimana difficile e risultati deludenti, la Ferrari si mostra determinata a reagire. Il GP del Canada ha lasciato l’amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di poter migliorare. Con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che hanno concluso rispettivamente quinto e sesto, la squadra guarda avanti con ottimismo, pronti a trasformare le sfide in nuove opportunità di successo. La passione e l’analisi delle criticità sono il primo passo verso una rinascita.

La Ferrari lascia il Gran Premio del Canada con un pugno di mosche e tante riflessioni da fare. Quinto posto per Charles Leclerc, sesto per Lewis Hamilton: un risultato che non soddisfa le aspettative della Scuderia, soprattutto considerando gli errori e i problemi accumulati nel corso del weekend. Frederic Vasseur, team principal della Rossa, riconosce che il fine settimana è stato segnato da una serie di inconvenienti, a partire dalla perdita di una macchina già in FP1. Il team ha pagato a caro prezzo scelte strategiche discutibili e contrattempi tecnici. Tra questi, spicca il danno riportato da Hamilton nei primi giri di gara, causato da un animale che ha attraversato la pista, compromettendo il carico aerodinamico della sua SF-23.

