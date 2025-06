Ferrari a un bivio ma Lewis Hamilton non ha dubbi | Inutile perdere tempo con questa macchina

Potrebbe non garantire il ritorno sperato, o se è il momento di puntare su una rivoluzione totale. La Ferrari si trova di fronte a una scelta cruciale: continuare a perfezionare l’attuale vettura o investire tutto sulla nuova era che cambierà le regole del gioco. In un panorama in rapido mutamento, le decisioni del team di Maranello potrebbero decidere il futuro della Formula 1 italiana. L’attesa ora si concentra su cosa farà la Scuderia.

Che cosa farà la Ferrari? La scuderia di Maranello potrebbe trovarsi a un bivio. Come è noto, dal 2026 ci sarà l’annunciata rivoluzione tecnica. Macchine e power unit di nuova generazione caratterizzeranno il campionato e da una sorta di foglio bianco si partirà. La Rossa non sta dimostrando l’attesa competitività con la SF-25 e, messi alle spalle dieci GP, si pone il quesito se valga la pena impiegare risorse sullo sviluppo di un progetto che non porterà il Cavallino Rampante al successo. È questo il pensiero di Lewis Hamilton. Il pilota britannico, sesto ieri nell’appuntamento in Canada immediatamente alle spalle del suo compagno Charles Leclerc, ha pochi dubbi a riguardo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ferrari a un bivio, ma Lewis Hamilton non ha dubbi: “Inutile perdere tempo con questa macchina”

