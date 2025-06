Ferrara morto il bambino di 11 anni soccorso in mare | Tre vittime in 48 ore

Una serie di tragicità scuote il Ferrarese: tre vittime in soli due giorni, tra cui un bambino di 11 anni e un 16enne altruista, senza dimenticare il dramma di un bimbo di 6 anni in piscina. Questi eventi ci ricordano quanto sia fondamentale la massima prudenza e i sistemi di sicurezza in acqua. È tempo di riflettere e agire per prevenire altre tragedie.

Domenica si sono registrate altre due tragedia in acqua nel Ferrarese: un 16enne è deceduto in mare nel tentativo di aiutare due bagnanti in difficoltà, mentre un bambino di 6 anni è morto in piscina a Lido delle Nazioni.

Ferrara, morto il bambino di 11 anni soccorso in mare | Tre vittime in 48 ore - È morto il bambino di 11 anni, di origine pakistana, trasportato domenica all'ospedale di Ravenna da Lido degli Estensi (Ferrara), dove era stato soccorso in mare. Come scrive msn.com

Ancora una tragedia in mare: morto undicenne - Il bambino, di origini pachistane, era andato a fare un bagno con il fratellino: il piccolo è tornato, lui è stato recuperato esanime. Riporta rainews.it