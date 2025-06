Ferrante Mit | Completata seconda galleria sulla Napoli-Bari

Grazie al coinvolgimento di numerosi professionisti e tecnologie all’avanguardia, la realizzazione della seconda galleria rappresenta un importante progresso per il futuro del trasporto nel Sud Italia. Questa innovazione non solo riduce i tempi di viaggio, ma rafforza anche l’economia locale e la connessione tra Napoli e Bari. Con questa tappa, si avvicina sempre di più il sogno di una mobilità più efficiente e sostenibile, simbolo di una rinascita che guarda al domani.

"La nuova linea alta velocitàalta capacità Napoli-Bari è una delle opere simbolo del rilancio del Sud e stiamo lavorando con il massimo impegno per realizzare questa infrastruttura strategica entro l'orizzonte del 2028. Con il completamento della seconda galleria del lotto Telese – Vitulano dell'alta velocità Napoli – Bari, si compie un nuovo passo in avanti verso questo storico traguardo. Grazie al coinvolgimento delle migliori maestranze e delle più avanzate capacità ingegneristiche, sono in corso gli scavi di altre cinque gallerie con un avanzamento complessivo superiore al 70%.