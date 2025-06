Fermo fino al 22 luglio l’ascensore della Mole

Se sogni di ammirare Torino dall’alto della Mole Antonelliana, tieni presente che l’Ascensore Panoramico sarà in manutenzione dal 16 giugno al 22 luglio 2025 per un importante intervento di revisione venticinquennale. Durante questo periodo, potrai comunque esplorare il Museo Nazionale del Cinema e scoprire le meraviglie della nostra città. La tua visita continuerà a essere indimenticabile, anche senza la vista panoramica.

Dal 16 giugno al 22 luglio 2025 l’Ascensore Panoramico della Mole Antonelliana sarà interessato dalla revisione venticinquennale, un intervento previsto dalla normativa per gli impianti di sollevamento. Durante questo periodo l’ascensore non sarà accessibile, ma la Mole resterà aperta e il Museo Nazionale del Cinema, ospitato al suo interno, continuerà a essere regolarmente visitabile. In funzione dal 1999, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Fermo fino al 22 luglio l’ascensore della Mole

