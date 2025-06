Fermato per un controllo e trovato con la cocaina nascosta nelle mutande | arrestato

Un normale controllo di routine si è trasformato in un arresto shock a Verbania, quando un 40enne è stato trovato con la cocaina nascosta nelle mutande. La sua reazione rapida e il tempestivo intervento delle forze dell'ordine hanno svelato un anonimo volto coinvolto nel traffico di droga. La vicenda mette in luce come, spesso, dietro le apparenze si celino storie imprevedibili. Ma cosa accadrà ora a quest'uomo?

Fermato per un controllo fuori dalla posta, è finito in manette per spaccio di droga. É successo nel pomeriggio di ieri, domenica 15 giugno, a Verbania, dove la polizia ha arrestato un 40enne residente nel Vco. L'uomo è stato controllato dagli agenti della Squadra mobile fuori dall'ufficio. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Fermato per un controllo e trovato con la cocaina nascosta nelle mutande: arrestato

