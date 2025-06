Fermato in bici a Savona finge di non sapere l' italiano in tasca aveva un revolver e un coltello da 25 cm

Un episodio che desta preoccupazione a Savona: un uomo di origini dominicane, fermato mentre pedalava in modo sospetto, ha cercato di fingersi estraneo alla lingua italiana. Tuttavia, la sua condotta ha insospettito le forze dell’ordine, che hanno scoperto in tasca un revolver e un coltello da 25 cm. Un episodio che evidenzia l’importanza di vigilare e agire tempestivamente per garantire la sicurezza di tutti.

Un uomo di origini dominicane è stato arrestato a Savona per possesso illegale di arma da fuoco. Fermato in bicicletta con atteggiamento sospetto. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Fermato in bici a Savona finge di non sapere l'italiano, in tasca aveva un revolver e un coltello da 25 cm

