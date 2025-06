Fermato a Catania con il bagagliaio pieno di farmaci 28enne nei guai | scoperta la provenienza dei medicinali

A Catania, un giovane di 28 anni è stato arrestato con il bagagliaio carico di farmaci rubati, svelando la triste realtà di un mercato illecito alimentato da problemi economici. La scoperta ha portato alla denuncia di un magazziniere locale, accusato di furto e rivendita di medicinali. Un episodio che mette in luce le criticità del sistema e l’urgenza di controlli più stringenti.

Un magazziniere di Catania denunciato per furto di farmaci: rivendeva medicinali rubati per problemi economici.

