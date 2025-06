Fermana resta alla famiglia Simoni | salta l' accordo con il gruppo di Pileri

Fermana resta saldamente nelle mani della famiglia Simoni, mettendo fine alle voci di un possibile passaggio sotto il controllo del gruppo internazionale di Francesco Pileri. Dopo settimane di rumors, l’asse tra le parti si conferma stabile, mantenendo intatta la storia e l’identità di questa squadra. Nella giornata di ieri, Pileri ha confermato ufficialmente che non ci sarà alcun accordo, rafforzando la posizione dei Simoni. Innanzitutto voglio ringraziare la famiglia Simoni – ha detto –, ...

Non ci sarà il passaggio al gruppo internazionale rappresentato da Francesco Pileri per la Fermana che, dunque, resta al momento interamente in mano della famiglia Simoni (nella foto Umberto e Gianfilippo). Voci che iniziavano a rincorrersi nei giorni scorsi e nella mattinata di ieri, raggiunto telefonicamente lo stesso Pileri (di ritorno da Malta), ha confermato l'indiscrezione. "Innanzitutto voglio ringraziare la famiglia Simoni – ha detto –, com me tutti i componenti sono stati sempre squisiti. Purtroppo non ci sono più i tempi. L' omologa doveva arrivare subito dopo l'11 giugno l'atto del tribunale e magari arriverà tra qualche giorno ma non ci sono proprio i tempi tecnici per impostare il lavoro".