Ferito con la pistola da un carabiniere durante un inseguimento | chiede 120mila euro di risarcimento

Un inseguimento ad alta tensione ad Ancona si è concluso con un carabiniere che ha dovuto sparare per fermare un'auto in fuga. Il colpo, esploso contro il retro vettura, ha ferito il conducente, che ora chiede 120mila euro di risarcimento. La vicenda solleva interrogativi sulla legittimità dell’uso della forza e sui diritti del cittadino coinvolto. Ma cosa accadrà nel processo?

ANCONA - Per fermare l'automobile in fuga, che in retromarcia aveva tentato anche di investirlo, un carabiniere del Norm di Ancona aveva dovuto sparare. Un proiettile (sparato contro il retro della vettura) aveva colpito di schiena il conducente (oltrepassando la carrozzeria e il sedile) rimasto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it