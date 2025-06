Ferito a colpi di pistola dopo lite in strada fermato 61enne

Una violenta lite di strada si è trasformata in un drammatico tentativo di omicidio a Giugliano in Campania, quando un uomo di 61 anni ha aperto il fuoco contro un 49enne. Fermato su ordine della Procura di Napoli Nord, l'aggressore ha usato una pistola con matricola abrasa per colpire la vittima, lasciando la comunità sgomenta. La cronaca di questa vicenda ci ricorda come le tensioni possono sfociare in tragedie imprevedibili e brutali.

Tempo di lettura: < 1 minuto I carabinieri hanno fermato su ordine della Procura di Napoli Nord un 61enne accusato di aver tentato di uccidere a Giugliano in Campania (Napoli), la sera dello scorso 13 giugno, un 49enne con cui aveva avuto una accesa lite in strada, in via Oasi Sacro Cuore. L’aggressore, infatti, dopo il litigio, è andato a casa, ha preso una pistola con matricola abrasa e ha sparato quattro colpi contro il 49enne, ferendolo al petto, allo stomaco, alla gamba e al piede, e si è quindi dato alla fuga. I carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno immediatamente avviato le indagini, identificando subito, grazie alle telecamere di videosorveglianza, il 61enne, che inizialmente non era stato individuato, è stato trovato a Napoli a casa di un’anziana parente, che però era all’oscuro di tutto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ferito a colpi di pistola dopo lite in strada, fermato 61enne

