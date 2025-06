Ferisce un'infermiera in pronto soccorso con un bastone carabinieri la fermano col taser

Un grave episodio scuote il pronto soccorso di Rimini: una donna senza dimora ferisce un'infermiera e poi si oppone con minacce, costringendo i carabinieri a intervenire con il taser per neutralizzarla. La sicurezza degli operatori sanitari è in prima linea, ma cosa si cela dietro questo gesto? Continua a leggere e scopri tutti i dettagli di questa vicenda che mette in discussione la tutela di chi lavora in prima linea.

Una 47enne di Rimini è stata immobilizzata con l'uso del taser da parte dei carabinieri intervenuti dopo che la senzatetto aveva ferito un'infermiera del nosocomio Infermi e minacciato il personale sanitario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

