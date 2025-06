Ferentillo rintracciato ed arrestato cinquantaduenne belga | condannato per gravi reati sessuali su minori

Un nuovo successo nella lotta contro la criminalità internazionale: i Carabinieri di Ferentillo hanno rintracciato e arrestato un cinquantaduenne belga, condannato nel Regno Unito a 13 anni di carcere per gravi reati sessuali su minori. Grazie a un’efficace cooperazione internazionale, la giustizia si fa strada ovunque. Perché nessuno può sottrarsi alla legge, neppure oltre i confini nazionali.

