Fentanyl vendita di droga sul dark web | l' Ue chiude la piattaforma Archetyp Market

L'ombra del dark web si è schiarita grazie all'azione congiunta di Europol ed Eurojust, che hanno chiuso Archetyp Market, una piattaforma di vendita di fentanyl e altre droghe. L’operazione internazionale, che ha coinvolto oltre 300 agenti in Germania, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Svezia, rappresenta un colpo deciso contro il crimine online. Un passo importante nella lotta alla criminalità, ma la battaglia contro le nuove frontiere dello sfruttamento illegale continua.

L'operazione su larga scala ha coinvolto Germania, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Svezia. Impiegati oltre 300 agenti di Europol ed Eurojust.

