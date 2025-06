Fenomeno Gerri | Il mio poliziotto Rom da Raiuno a Netflix

Il fenomeno Gerri, il poliziotto rom interpretato da Giuseppe Bonito, sta conquistando pubblico e critica, passando dalla Rai a Netflix con grande successo. Dopo il rinvio e le incertezze iniziali, questa serie tratta dai romanzi di Giorgia Lepore ha sorpreso tutti per il calore e l'apprezzamento ricevuti. La sua accoglienza entusiasta dimostra come un progetto creduto possa finalmente brillare, portando una ventata di novità nel panorama televisivo.

"È una serie in cui ho sempre creduto ma l'uscita è stata più volte rinviata e temevo che la sua collocazione a maggio fosse penalizzante per gli ascolti. Questa accoglienza parte del pubblico è stata una grande e piacevolissima sorpresa". Giuseppe Bonito, regista originario di Sala Consilina (Salerno) ma romano d'adozione, dopo Mike è reduce dal successo di Gerri, serie in 4 puntate tratta dai romanzi di Giorgia Lepore che ha conquistato il pubblico di Raiuno e ora, da domani, approda su Netflix. Quali gli elementi vincenti della serie? "Sono convinto che scegliere un protagonista come Giulio Beranek, che non era un volto Rai popolare, sia stata una risorsa.