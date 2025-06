Femminicidio Yirelis Santana chiesti 24 anni di carcere per Sandro Di Carlo

Un tragico caso che scuote la comunità di Frosinone: la richiesta di 24 anni di carcere per Sandro Di Carlo, accusato dell’omicidio di Yirelis Peña Santana. Un femminicidio che ha tristemente segnato la vita di molte persone, sollevando ancora una volta il dibattito sulla violenza di genere e la tutela delle donne. La vicenda prosegue, e il processo rappresenta un passo cruciale verso giustizia e verità. Continua a leggere.

Chiesti 24 anni di carcere per Sandro Di Carlo, arrestato con l'accusa di aver ucciso Yirelis Peña Santana a coltellate nel suo appartamento a Frosinone.

