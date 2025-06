Femminicidio - suicidio all' ospedale di Angera uccide la moglie ricoverata e si spara con la stessa arma

Una tragedia scuote il Varesotto: un uomo entra all'ospedale di Angera e, in un gesto estremo di follia e rabbia, uccide la moglie ricoverata e si toglie la vita con la stessa arma. Un dramma che evidenzia ancora una volta la tremenda urgenza di contrastare il femminicidio e la violenza domestica, lasciando dietro di sé un dolore profondo e molte domande senza risposta.

