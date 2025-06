Femminicidio Sara Campanella fissato il processo per Argentino | in aula il 10 settembre

Il 10 settembre segnerà un momento cruciale nel difficile caso di femminicidio che ha sconvolto Messina: Stefano Argentino si presenterà in aula per la prima udienza del processo riguardante l’omicidio di Sara Campanella, la giovane di 22 anni tragicamente uccisa lo scorso marzo. Un passo importante nella ricerca di giustizia e verità. Continua a leggere.

Sarà in aula il 10 settembre Stefano Argentino per la prima udienza del processo nei suoi confronti per il femminicidio di Sara Campanella, la 22enne assassinata in strada a Messina nello scorso marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Femminicidio Sara Campanella, il giudice nega la perizia psichiatrica ad Argentino. L’avvocato: “Inspiegabile” - La tragica vicenda di Sara Campanella riaccende il dibattito sul femminicidio in Italia, un fenomeno che purtroppo continua a crescere.

Non ci sarà una perizia psichiatrica su Stefano Argentino, il 27enne di Noto in carcere per il femminicidio di Sara Campanella, la studentessa 22enne di Misilmeri uccisa il 31 marzo a Messina, dove frequentava l’università. Vai su Facebook

