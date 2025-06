Femminicidi Codacons presenta esposto | Indagare su omissioni e ritardi delle istituzioni

Femminicidi, un fenomeno che scuote le coscienze di tutta Italia. Il Codacons, con un esposto presentato a nove Procure siciliane, denuncia omissioni e ritardi delle istituzioni nel contrastare questa drammatica escalation, chiedendo indagini approfondite su un'emergenza che richiede risposte immediate e concrete. È fondamentale agire ora per proteggere le vite e garantire giustizia.

Con un esposto presentato a 9 Procure della Repubblica siciliane, Codacons e Codacons Donna chiedono di indagare sulla pericolosa escalation di femminicidi registrata anche in Sicilia, nell’ambito di un fenomeno che, a livello nazionale, ha assunto i contorni di una vera e propria emergenza, e su. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Femminicidi, Codacons presenta esposto: "Indagare su omissioni e ritardi delle istituzioni"

In questa notizia si parla di: codacons - femminicidi - esposto - indagare

Femminicidi, Chiara Ferragni a evento Codacons: “Grati che influencer ci aiuti su questi temi” - Chiara Ferragni, influente figura pubblica, è stata invitata a un evento Codacons per sensibilizzare sui femminicidi.

Femminicidi, Codacons: “Ferragni testimonial? Chiamare chi è utile anche se ha sbagliato non è ipocrisia” - Contro i femminicidi, il Codacons sottolinea l’opportunità di chiamare Chiara Ferragni come testimonial: “Quando dobbiamo denunciare qualcuno, pandori, uova o altro, non abbiamo nessuna ... Come scrive msn.com

Il Codacons contro Affari Tuoi: arriva un esposto per il programma dei pacchi di Rai 1 - Grande Fratello, il Codacons contro la truffa del televoto: oggi l'esposto in Procura a Milano Nel corso della giornata di lunedì 24 marzo sarebbe stato presentato un esposto alla procura della ... Da movieplayer.it