Femmina di leone marino rifiuta l’accoppiamento e lo zoo chiude a causa della furibonda reazione del maschio

Un episodio sorprendente al Pairi Daiza Zoo in Belgio ha scosso il mondo degli zoo: una femmina di leone marino di Steller, in piena stagione riproduttiva, ha rifiutato l’accoppiamento, scatenando la furibonda reazione del maschio e portando alla chiusura temporanea dell’area “The Last Frontier”. Un evento che ha messo in luce le emozioni profonde di questi meravigliosi animali e le sfide legate alla loro gestione. Ma cosa si cela dietro questo comportamento così insolito?

Il luogo è il Pairi Daiza Zoo in Belgio. Qui, qualche giorno fa, si è verificato un episodio inaspettato che ha portato alla chiusura temporanea di una parte del parco. In piena stagione riproduttiva, due leoni marini di Steller hanno avuto un violento litigio dopo che una femmina ha rifiutato l’accoppiamento con un maschio. L’episodio si è verificato nell’area “The Last Frontier”, dedicata alla fauna del Pacifico nord-occidentale, e ha richiesto l’intervento immediato dello staff per garantire la sicurezza degli animali e dei visitatori. Secondo quanto riferito da Hubert Vanslembrouck, portavoce dello zoo, tutto è cominciato quando il maschio ha tentato di accoppiarsi, ma la femmina ha rifiutato. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Femmina di leone marino rifiuta l’accoppiamento e lo zoo chiude a causa della furibonda reazione del maschio

In questa notizia si parla di: femmina - accoppiamento - maschio - leone

UN AMORE ANIMALE Dal 2001 al 2021, la cicogna maschio Klepetan ha compiuto ogni anno un viaggio di circa 13.000 chilometri dal Sudafrica fino al villaggio di Brodski Varoš, in Croazia, per raggiungere Malena, una femmina ferita da un colpo di fucile ch Vai su Facebook

La leonessa ritratta in questa foto non sta mordendo i testicoli del maschio perché vuole accoppiarsi; Ligre, tigone e liligre: tutto sui superfelini nati da incroci tra leoni e tigri; Cannibalismo: come funziona nel regno animale?.

L'accoppiamento dei rinoceronti è la cosa più brutale e assurda che vedrai oggi - contendenti ha vinto lo scontro, la femmina mette ulteriormente pressione al maschio vincitore, aggredendolo a sua ... Secondo tech.everyeye.it

In biologia, le femmine sono più importanti. Non siamo mica rotiferi bdelloidei - un harem di femmine che cacciano per lui e si accoppiano con lui, dandogli molti figli. Segnala ilfattoquotidiano.it