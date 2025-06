Federico Camporesi conquista i Campionati Nordamericani di Pokémon | è una storica finale tutta italiana!

L’evento, un vero e proprio trionfo per l’Italia nel mondo di Pokémon, testimonia il crescente talento e la passione italiana in questa disciplina. Federico Camporesi ha dimostrato che, con dedizione e strategia, si può raggiungere il vertice internazionale. La sua vittoria non solo eleva il nome del nostro paese nel panorama globale, ma ispira anche una nuova generazione di appassionati. La scena competitiva italiana si prepara ora a scrivere ancora più storie di successo.

La scena competitiva di Pokémon VGC parla ancora italiano. Federico Camporesi è il nuovo campione dei Campionati Internazionali Nordamericani 2025, uno degli eventi più prestigiosi del circuito globale. Al termine di una finale epica, che ha incollato allo schermo migliaia di spettatori da tutto il mondo, Camporesi ha superato per 2-1 il connazionale Marco Silva, scrivendo una pagina indelebile nella storia del movimento VGC italiano. L’evento, svoltosi dal 13 al 15 giugno presso l’Ernest N. Morial Convention Center di New Orleans, era l’ultima grande tappa internazionale prima dei Mondiali. I migliori allenatori del pianeta si sono dati battaglia per un montepremi di oltre 500. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Federico Camporesi conquista i Campionati Nordamericani di Pokémon: è una storica finale tutta italiana!

