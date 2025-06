FEARLESS – CORAGGIO E DESTINO di Lauren Roberts | Recensione

Scopri la potente storia di coraggio e destino in "Fearless" di Lauren Roberts, il capitolo finale della saga Powerless. Dopo avventure e sfide, Paedyn si trova di fronte a scelte che mettono alla prova il suo cuore e la sua voglia di libertĂ . Un romanzo che cattura dall'inizio alla fine, offrendo emozioni intense e riflessioni profonde sul valore della vera forza. Preparati a immergerti in un viaggio indimenticabile tra passioni e sacrifici.

Fearless è l’ultimo capitolo della saga di Powerless di Lauren Roberts, pubblicato in Italia da Newton Compton Editori e tradotto dalla lingua inglese da Valentina Cabras e Matilde Piccinini. Trama. Dopo tante peregrinazioni e tante difficoltĂ , Paedyn è tornata a Ilya. Ma ad attenderla c’è un destino peggiore della morte: un matrimonio con un uomo che non ama e che non vuole per nessuna ragione al mondo. Ormai ne è certa, il suo cuore appartiene a Kai e i suoi sentimenti per lui sono ineluttabili. Tuttavia, non può sfuggire alla decisione che qualcun altro ha preso per lei e, del resto, si sente in dovere di sacrificarsi per il bene del popolo di un regno che tanto ha sofferto in passato. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - FEARLESS – CORAGGIO E DESTINO di Lauren Roberts: Recensione

In questa notizia si parla di: fearless - lauren - roberts - coraggio

Fearless. Coraggio e destino di Lauren Roberts - Cartonato - Vertigo; Libri da leggere, con l’ultimo “M” sale in vetta Antonio Scurati; La classifica dei libri di narrativa straniera più venduti ad aprile 2025.

'Fearless Girl' e la Borsa di New York: investire di più sulle donne - altro non è che l'incarnazione del coraggio femminile: uno stimolo per le aziende americane a investire di più su di loro. Si legge su rainews.it

Fearless Author Lauren Roberts Talks the End of Her Powerless Trilogy and What’s Next for Her Fictional Universe - Fearless, the highly anticipated final novel in author Lauren Roberts’s bestselling Powerless trilogy, hit shelves last week, and as fans likely expected, it’s a wild ride. pastemagazine.com scrive