Fdi | No al declassamento del pronto soccorso di Bazzano A rischio il diritto alla salute dei cittadini

Fdi si schiera con fermezza contro il declassamento del pronto soccorso di Bazzano, una decisione che mette a rischio il diritto alla salute dei cittadini. Trasformare l’ospedale “Dossetti” in un semplice Punto di Primo Intervento rappresenta una scelta pericolosa, che potrebbe compromettere gravemente l’assistenza urgente. Per questo abbiamo depositato una ferma opposizione, affinché la tutela della salute pubblica resti prioritaria e garantita.

