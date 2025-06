Fdd il think-tank pro-Israele che promuove la guerra contro l’Iran negli Usa

scelta strategica di un think tank pro-Israele, che va oltre Aipac, mettendo in discussione la stabilità internazionale e alimentando tensioni crescenti con l'Iran. In questo contesto, il supporto politico e militare si trasforma in una partita dall'esito incerto, con rischi che coinvolgono non solo gli Stati Uniti ma l'intera regione mediorientale. La domanda centrale rimane: fino a che punto può arrivare questa pressione?

Non solo Aipac. Negli Stati Uniti, un influente think tank sta esercitando forti pressioni sull'amministrazione Trump affinché accetti l'invito del premier Benjamin Netanyahu a partecipare all'operazione militare "Rising Lion" contro la Repubblica Islamica dell'Iran. Ufficialmente mirata a smantellare il programma nucleare degli Ayatollah, l'operazione cela in realtà l'ambizioso obiettivo di promuovere un "regime change". Si tratta della Foundation for Defense of Democracies (Fdd), un think tank neoconservatore con sede a Washington, che si sta distinguendo, grazie alla sua influenza, come forza trainante nel promuovere un confronto militare diretto tra Stati Uniti e Iran, cercando di spingere l'amministrazione Trump verso un'escalation in linea con gli interessi di Tel Aviv.

