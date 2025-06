fc 25 stanislav lobotka sbc mutaforma

Se sei un appassionato di FIFA 25 e ami sfide sempre più stimolanti, non puoi perderti la nuova SBC dedicata a Stanislav Lobotka! Con solo due sfide da completare, avrai l’opportunità di ottenere il suo prezioso card non scambiabile. Preparati a mettere alla prova le tue capacità e a scalare i livelli del gioco, perché questa sfida promette grandi premi e un’esperienza di calcio virtuale davvero coinvolgente!

Nuovo appuntamento con le SBC (Squad Building Challenge) di EA Sports FC 25! Scopriamo insieme come completare quella dedicata al giocatore Stanislav Lobotka uscita in data 16 giugno 2025. SBC Stanislav Lobotka. Numero sfide: 2. Premio: 1x Stanislav Lobotka Non scambiab.. Costo al momento dell'uscita: 49.000 Crediti circa. Scadenza: 23 giugno. Forma smagliante. Premio: 1x Small Prime Electrum Players Pack Quals. TOTSTOTW: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 86. Serie A. Premio: 1x Electrum Players Pack Serie A: Min 1 gioc.. Valutazione squadra: min 87.