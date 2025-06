Favignana salvate quattro tartarughe Caretta Caretta

Durante un pattugliamento tra Marettimo e Favignana, in una fitta nebbia, i militari del battello Carabinieri e il comandante della stazione locale hanno salvato quattro tartarughe Caretta Caretta, vittime dell'inquinamento marino. Questo straordinario intervento dimostra come la dedizione e l'attenzione possano fare la differenza nella conservazione delle specie protette. Un atto di responsabilità che rafforza l’impegno per tutelare il nostro fragile ecosistema marino.

Nel corso di un servizio di pattugliamento nel tratto di mare tra Marettimo e Favignana (Trapani)i militari del battello Carabinieri di stanza nell'isola maggiore e il Comandante del locale Stazione Carabinieri, nonostante la scarsa visibilità per la fitta nebbia, hanno avvistato 4 esemplari di tartaruga della specie protetta Caretta Caretta in evidente stato difficoltà , in quanto incapaci di immergersi per la verosimile ingestione di plastica. I militari, imbarcate le tartarughe sul battello, le trasportavano a Favignana, affidandole alle cure del personale veterinario specializzato dell'Area Marina Protetta del Comune delle Egadi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Favignana, salvate quattro tartarughe Caretta Caretta

