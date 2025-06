Fattori in notturna | visite guidate e musica live in occasione dei Venerdì Piacentini

Sei pronto a vivere un’estate indimenticabile? Le prime due date dei Venerdì Piacentini portano in città magia, cultura e divertimento, con affascinanti visite guidate notturne e musica live sotto le stelle. Un’occasione unica per scoprire angoli nascosti e lasciarsi coinvolgere dall’energia delle serate estive nel cuore di Piacenza. Non perderti questa esperienza straordinaria: il divertimento ti aspetta!

In occasione delle prime due date dei Venerdì Piacentini - il festival che anima le serate estive nel cuore della città con eventi, musica, spettacoli e iniziative en plein air nei venerdì sera di giugno e luglio - Xnl Piacenza, il Centro per le arti contemporanee della Fondazione di Piacenza e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Fattori" in notturna: visite guidate e musica live in occasione dei Venerdì Piacentini

In questa notizia si parla di: venerdì - musica - occasione - piacentini

Torna "Venerdì in Musica": tocca ad "Attenti a quel Duo" - Torna "Venerdì in Musica" con un nuovo entusiasmante appuntamento! Dopo il successo inaugurale, Piazza Umberto I a Maddaloni si prepara a ospitare "Attenti a quel duo".

Il 20 giugno tornano i venerdì piacentini. Cinque serate tra cultura, musica e città viva. Il 18 luglio chiusura con Daniele Rond e la fanfara dei Bersaglieri. Video mapping Laudato si’ sulla cattedrale Vai su Facebook

Venerdì Piacentini 2025: oltre 200 eventi gratuiti tra musica e spettacoli; Mostra Fattori, Xnl aperto fino a tarda sera (con musica jazz) per i Venerdì Piacentini; Il 20 giugno tornano i venerdì piacentini.