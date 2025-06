Fatal Fury | City of the Wolves SNK annuncia la data di uscita di Andy Bogard

Preparati a riscoprire il mondo di Fatal Fury: City of the Wolves! SNK ha annunciato con entusiasmo che Andy Bogard, il celebre combattente DLC, farà il suo debutto il 24 giugno 2025. Maestro del taijutsu e leggendario shinobi, Andy porta in sé una storia ricca di alleanze e sfide. Il suo arrivo promette di rivoluzionare le tattiche di gioco, offrendo ai fan un’esperienza ancora più intensa e coinvolgente. Non vediamo l’ora di scoprire cosa riserverà questa nuova avventura!

SNK ha annunciato che Andy Bogard, il primo combattente DLC per Fatal Fury: City of the Wolves, arriverà il 24 giugno 2025. ANDY BOGARD Doppiatori: Kieran Regan (inglese), Hiroshi Okamoto (giapponese). Arma umana. Maestro del combattimento corpo a corpo (taijutsu) in stile Shiranui. Questo leggendario shinobi di South Town attualmente lavora con Mai nel villaggio del suo clan, dove aiuta ad addestrare i giovani. Ora che il suo allievo Hokutomaru ha raggiunto la piena maturità, Andy brama il giorno in cui potranno sfidarsi in un duello autentico: non solo come maestro e apprendista, ma come avversari alla pari.

