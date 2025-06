Fashion goes nomad | collezioni itineranti e brand che cambiano città

In un’epoca dove il senso di appartenenza si mescola con la continua ricerca di novità, la moda nomade rivoluziona le regole del lusso contemporaneo. Boutique temporanee, sfilate che attraversano continenti e capsule collection in location sempre diverse creano un’esperienza dinamica e coinvolgente. Questo nuovo paradigma unisce mobilità, storytelling e strategie geolocalizzate, spingendo i brand a inseguire non solo il cliente, ma anche il tempo, lo spazio e l’emozione. La moda si fa itinerante, pronta a sorprenderci ovunque.

