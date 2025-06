Farmaci per perdere tanto peso e gravidanze indesiderate | esperto spiega la possibile correlazione

Recenti segnalazioni nel Regno Unito collegano l’uso di semaglutide e tirzepatide, farmaci innovativi per la perdita di peso, a gravidanze indesiderate. Uno scienziato analizza questa possibile correlazione, evidenziando l’importanza di una corretta informazione e un’attenta supervisione medica. Scopriamo insieme cosa c’è dietro queste segnalazioni e quali implicazioni potrebbero avere per chi assume questi medicinali. Continua a leggere.

L'agenzia che regolamenta i farmaci del Regno Unito ha ricevuto circa 40 segnalazioni di gravidanze indesiderate in donne che assumevano semaglutide e tirzepatide, i nuovi medicinali che fanno perdere tanto peso. La possibile correlazione spiegata da uno scienziato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

