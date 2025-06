Fanghi e detriti dopo l' alluvione avviati i lavori per la pulizia a Ginostra

Dopo l’alluvione che ha colpito Stromboli e Ginostra il 15 maggio 2025, sono finalmente partiti i lavori di rimozione dei fanghi e detriti. Un passo importante per ripristinare la normalità e garantire sicurezza ai residenti e ai visitatori. La tempestiva mobilitazione delle autorità si dimostra essenziale per affrontare le conseguenze di questa calamità. Ora, l’attenzione si concentra sulla completa bonifica del territorio, un obiettivo prioritario per la comunità locale.

Sono cominciati a Ginostra i lavori per la pulizia dei detriti alluvionali del 15 maggio 2025 che hanno investito Stromboli e Ginostra. Lo rende noto il coordinato di Fratelli d'Italia Gianluca Giuffrè che nei giorni scorsi aveva sollecitato l'intervento con una nota presa in carico dalla.

