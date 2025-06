Fan di Vasco Rossi in tenda da giorni davanti al Maradona per il concerto del Komandante

L’atmosfera a Napoli è elettrizzante: fan di Vasco Rossi, appassionati e tifosi, si sono già sistemati in tenda davanti allo stadio Maradona, pronti a vivere due serate indimenticabili. L’attesa per il "Komandante" è alle stelle, con emozioni che si palpano nell’aria. La città si prepara a essere teatro di un evento unico, dove musica e passione si incontrano. Resta con noi per scoprire cosa succederà nelle prossime ore.

Tutto pronto a Napoli per i due concerti di Vasco Rossi allo stadio Maradona: fan in tenda già da giorni per accaparrarsi la prima fila sotto il palco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Vasco: «Quando vengo a Napoli respiro» - Due notti indimenticabili allo stadio Diego Armando Maradona: Vasco Rossi torna a Napoli e conferma, ancora una volta, di essere l’ultima certezza generazionale del rock italiano. Lo riporta napolipiu.com