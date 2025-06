Famiglia bloccata in Israele | Vogliamo tornare a casa

In un momento di grande incertezza, una famiglia italiana si trova bloccata in Israele, lontana dai propri affetti e dalla sicurezza di casa. Giannalberto De Filippis, insieme ai figli Liam e Luna, si rifugia in un rifugio a Nahariya, mentre la sirena suona minacciosa. La paura e l’angoscia si mescolano all’incertezza di un ritorno che sembra ancora lontano. La loro storia ci ricorda quanto possa essere fragile la tranquillità , e quanto valga il desiderio di tornare a casa.

"Adesso siamo in un rifugio, è appena suonata la sirena". Giannalberto De Filippis risponde alla chimata whatsapp dalla safe room dove si è appena rifugiato assieme ai figli adolescenti Liam e Luna. Si trova a Nahariya, a un’ora e mezza a nord da Tel Aviv, bloccato nel paese in guerra "senza avere idea di quando potremmo tornare a casa". Originario di Bologna, De Filippis vive con i figli e la moglie Michal, di origine israeliana, a Loiano. Nella capitale israeliana è arrivato assieme ai ragazzi il 30 maggio, per partecipare al matrimonio di una cugina della moglie che, in tournèe in Germania, li avrebbe dovuti raggiungere nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Famiglia bloccata in Israele: "Vogliamo tornare a casa"

