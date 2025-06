Fallimento Lucchese il Comune al lavoro Obiettivo | iscrivere la squadra all’Eccellenza

Il fallimento della Lucchese ha scosso il cuore della città, ma il Comune non si arrende. Con determinazione e un piano ambizioso, l’amministrazione comunale di Lucca si concentra a iscrivere la squadra tra le eccellenze sportive, puntando a un futuro ricco di successi. La sfida è difficile, ma la passione dei tifosi e la volontà di rilancio sono più forti che mai: l’obiettivo è restituire alla Lucchese il suo prestigio e orgoglio.

Lucca, 16 giugno 2025 – E’ arrivata la tanta attesa conferenza stampa del sindaco Mario Pardini e dell’assessore allo Sport Fabio Barsanti, in merito alla vicenda Lucchese, soprattutto alla luce dell’accordo saltato per rilevare il titolo sportivo del Ghiviborgo e ripartire così dalla serie D. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di garantire la presenza della squadra rossonera nella prossima stagione calcistica e per questo verrà indetto un bando pubblico finalizzato a consentire la partecipazione, in sovrannumero, al campionato di Eccellenza. Il bando richiederà ai soggetti interessati la presentazione di un piano dettagliato di crescita sportiva e sostenibile nel tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it